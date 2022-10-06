Минтруд предложил увеличить квоты для работы мигрантов в Центральной России

Согласно документу, в остальных округах Минтруд предложил снизить квоту. Наибольшее снижение – в Северо-Западном федеральном округе – с 27 091 до 18 077. В Южном федеральном округе квота снизилась с 512 до 500, в Уральском – с 5 703 до 5 68. При этом резерв квоты по России предлагается увеличить с 14 124 до 23 018.

Как уточняют «Ведомости», квоты устанавливаются для мигрантов, которые приезжают из визовых с Россией стран. Мигранты, прибывающие в Россию из безвизовых стран, работают по патентной системе – разрешение на работу им не требуется.

По данным издания, для визовых мигрантов за первые семь месяцев 2022 г. всего оформлено 57 986 разрешений на работу, в том числе 22 460 – высококвалифицированным специалистам.