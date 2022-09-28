Руки-обнимаки и шлем-непропускатель плохих слов. Дети с онкозаболеваниями запустили стартап с изобретениями

«Благодаря героям этого проекта, я ненадолго очутилась в мире, где весь мусор улетел в космос на специальной ракете, где животные альбиносы ходят в очках, пожары помогают тушить дроны-облакодувы, где люди перестали драться и говорить друг другу плохие слова. В мире, где нет ничего невозможного», — поделилась визуальный редактор фонда и автор проекта Ольга Карпушина.

Как и любым начинающим стартаперам, ребятам нужны инвестиции. Не такие, к которым мы привыкли, а инвестиции в самое настоящее будущее без капельниц и уколов. Оказать поддержку детям можно на странице проекта. Пока там только изобретения 13-летней Вики, которая придумала руки-обнимаки и шлем-непропускатель плохих слов.

«Можно ли говорить плохие слова человеку, когда эмоции захлестнули нас? Нельзя. Словом можно причинить человеку боль. Шлем-непропускатель плохих слов, разработанный Викой, выполняет сразу несколько важных функций: он позволяет носителю шлема прожить негативную эмоцию, а добрые слова, преобразованные из дурных, помирят владельца шлема с обидчиком. Можно ли бить человека? Нет. Никогда. Что же делать с теми, кто не усвоил этот простой закон? Подарить ему руки-обнимаки. Силу дружеского объятия невозможно переоценить. Объятия снижают гормон стресса, дарят ощущение поддержки и защищенности, и в итоге буквально делают мир лучше», — рассказала приглашенный эксперт и специалист по детским программам в Музее Академии художеств Юлия Кюлленен.

В скором времени там появятся и другие работы ребят. Любой желающий может поддержать талантливых детей, вложив инвестиции в понравившуюся идею. Все собранные деньги пойдут на помощь ребятам, которые продолжают борьбу с болезнью.

В фонде поделились, что за 14 лет работы получили поддержку от 3,7 млн человек, что дало возможность оказать помощь 930 детям с онкологическими заболеваниями.