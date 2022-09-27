Число погибших после стрельбы в одной из школ Ижевска увеличилось до 17 человек

Стрельба в школе №88 началась утром 26 сентября во время урока: неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете. МВД подтвердило стрельбу в школе №88. На место происшествия прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов, Минпросвещения направило группу в Ижевск.

К 10:35 число пострадавших школьников возросло до пяти, к — 10:55 до десяти. Число погибших к этому времени возросло до шести человек, трое из них школьники. К 12:20 в СК сообщили о том, что число погибших возросло до 13 человек, среди них семеро детей. Ранения при стрельбе в школе в Ижевске получил 21 человек, в том числе 14 детей. Днем в понедельник число погибших возросло до 15 человек, 24 пострадали.

По последним данным, опубликованным на сайте главы Удмуртской республики, после стрельбы в школе погибли 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых. В настоящее время в медучреждениях находятся 23 человека, в том числе 2 взрослых. Из них 10 детей и 2 взрослых — в реанимации, остальные в состоянии средней степени тяжести.