Число погибших после стрельбы в одной из школ Ижевска увеличилось до 17 человек

Утром в понедельник, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых, пострадали еще 23 человека.
Стрельба в школе №88 началась утром 26 сентября во время урока: неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете. МВД подтвердило стрельбу в школе №88. На место происшествия прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов, Минпросвещения направило группу в Ижевск.
К 10:35 число пострадавших школьников возросло до пяти, к — 10:55 до десяти. Число погибших к этому времени возросло до шести человек, трое из них школьники. К 12:20 в СК сообщили о том, что число погибших возросло до 13 человек, среди них семеро детей. Ранения при стрельбе в школе в Ижевске получил 21 человек, в том числе 14 детей. Днем в понедельник число погибших возросло до 15 человек, 24 пострадали.
По последним данным, опубликованным на сайте главы Удмуртской республики, после стрельбы в школе погибли 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых. В настоящее время в медучреждениях находятся 23 человека, в том числе 2 взрослых. Из них 10 детей и 2 взрослых — в реанимации, остальные в состоянии средней степени тяжести.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что бортом МЧС в Ижевск прибыла бригада медиков из 17 специалистов. Еще 18 врачей оперативно приехали из Татарстана. «Мы с вами проведем детальный обход, решим по объемам оказания медицинской помощи, необходимости дополнительных методов лечения. И еще мы вызвали дополнительно нейрохирургов, сосудистых хирургов, в том числе, чтобы оценить на протяжении первых суток — самые сложные сутки — необходимость еще каких-либо вмешательств», — отметил он.
Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Им оказался 34-летний Артем Казанцев — уроженец города Ижевска и выпускник этой школы. После совершения атаки он покончил с собой. «В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», — заявили в пресс-службе СК.
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