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Минтруд планирует увеличить размер МРОТ почти до 16 тысяч рублей

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В России в 2023 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) хотят увеличить до 16 242 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

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«Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета», — отметили в ведомстве.

Изменения затронут 15 млн россиян, подчеркнули в министерстве. Там уточнили, что одновременно с повышением МРОТ и ПМ также увеличится размер ряда социальных выплат, в том числе выплаты для нуждающихся семей с детьми и региональные доплаты к пенсиям.

Сейчас размер МРОТа составляет 15 279 рублей. Также с 1 июня ПМ в целом по стране на душу населения увеличился на 10% до 13 919 рублей.

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