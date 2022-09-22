Минтруд планирует увеличить размер МРОТ почти до 16 тысяч рублей

В России в 2023 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) хотят увеличить до 16 242 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.
«Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета», — отметили в ведомстве.
Изменения затронут 15 млн россиян, подчеркнули в министерстве. Там уточнили, что одновременно с повышением МРОТ и ПМ также увеличится размер ряда социальных выплат, в том числе выплаты для нуждающихся семей с детьми и региональные доплаты к пенсиям.
Сейчас размер МРОТа составляет 15 279 рублей. Также с 1 июня ПМ в целом по стране на душу населения увеличился на 10% до 13 919 рублей.
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