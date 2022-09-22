В России собираются ввести универсальное пособие для малоимущих семьей

«С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет», – заявил премьер.

В новое пособие также включат выплату на детей двух возрастных категорий: от 3 до 7 и 8-17 лет. Деньги от государства также могут получить женщины, оказавшиеся в трудном положении. Выплаты будут производиться в том случае, если они встали на учет на ранних сроках беременности.

Для получения пособия необходимо будет подать только одно заявление. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги» или принести документ лично через МФЦ либо Фонд пенсионного и социального страхования.

В 2022 году к ежемесячной выплате на детей от 3 до 8 лет добавилась выплата на детей от 8 до 17 лет. Такую помощь получают 76% семей. Размер выплаты составляет от 11 341 до 30 784 рублей, в зависимости от региона.