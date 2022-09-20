Правительство России оценивает дефицит бюджета почти в 3 трлн рублей на 2023 год

«Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 трлн руб. В нем уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства», — сообщил Мишустин.

Он уточнил, что расходы бюджета составят около 29 трлн, а дефицит будет порядка 3 трлн рублей в абсолютных цифрах. «Закрыть его планируем преимущественно за счет заимствований. На прошлой неделе Минфин разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа. Итоговый спрос почти в 2,5 раза превысил предложение, что позволяет нам двигаться и дальше», — добавил премьер.

Кроме того, Мишустин добавил, что в 2024 году дефицит бюджета ожидается на уровне 1,4% ВВП, а в 2025 году — 0,7% ВВП. Власти также намерены компенсировать его за счет заимствований.