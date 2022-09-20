В Петербурге на треть выросло число преступлений в отношении детей

«С января по август 2022 года в мой адрес поступило более 2 тыс. обращений от петербуржцев», — сообщила Анна Митянина.

По ее данным, больше всего всплесков насилия в отношении несовершеннолетних зафиксировали в последнее время в Красносельском, Красногвардейском и Приморском районах. Кроме того, среди распространенных проблем детский омбудсмен отмечает пристрастие к наркотикам: на сегодняшний день омбудсмену Петербурга известно о 309 несовершеннолетних, которые столкнулись с последствиями употребления запрещенных веществ.

«Наркомания среди несовершеннолетних — тема, которую я озвучиваю на всех площадках. Ко мне продолжают приходить мамы подростков, которые страдают от наркозависимости. Я отчетливо понимаю, что единственное, чем я могу помочь, — длительная реабилитация», — рассказала Митянина.