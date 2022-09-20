Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе под Ярославлем

«В результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля погибли два человека. Один из них Сергей Пускепалис — актер и художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в облачном УМВД, авария произошла утром 20 сентября в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры». По предварительным данным, автомобиль актера столкнулся с грузовиком.

Пускепалис снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, среди которых «Как я провел этим летом», «Простые вещи», «Прогулка», «Метро», «Одесский пароход» и другие.