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Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе под Ярославлем

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Российский актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис погиб в результате ДТП в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Кадр из фильма "Одесский пароход"/Кинопоиск

«В результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля погибли два человека. Один из них Сергей Пускепалис — актер и художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в облачном УМВД, авария произошла утром 20 сентября в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры». По предварительным данным, автомобиль актера столкнулся с грузовиком.

Пускепалис снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, среди которых «Как я провел этим летом», «Простые вещи», «Прогулка», «Метро», «Одесский пароход» и другие.

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