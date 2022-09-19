Роскачество проверит влияние игрушек Хагги Вагги на детскую психику

Для экспертизы должны закупить игрушки 20 торговых марок в торговых сетях, маркетплейсах и онлайн-магазинах. Результаты проверки Роскачество планирует опубликовать в конце 2022 года. В ведомстве рассказали, что проверка связана с обеспокоенностью родителей. Они не понимают, насколько безобидны Хагги Вагги для детской психики и насколько безопасны сами игрушки.

«Игрушки для детей, в которых задействованы популярные образы, имеют два основания для беспокойства родителей. Во-первых, они основаны на персонажах, которые в игре выступают кровожадными монстрами. Ребенок может в реальной жизни повторять сценарии игры с игрушкой-убийцей, поэтому важно определить во время экспертизы, как это может повлиять на детскую психику. Во-вторых, как и с любой популярной игрушкой, у этой тоже есть дорогие и дешевые аналоги, чье качество вызывает серьезные вопросы. У таких популярных проектов жизненный цикл составляет полгода, поэтому недобросовестные производители могут пожертвовать безопасностью и качеством ради ускорения выпуска своих товаров», — сообщила депутат Госдумы, врач-педиатр Татьяна Буцкая.

Игрушки во время тестировании на безопасность проверят на воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту и на прочность.

Хагги Вагги и Кисси Мисси — герои хоррор-игры Poppy Playtime, которая вышла в октябре 2021 года. Плюшевые монстры с большими зубами стали пользоваться популярностью как у подростков, так и детей помладше. С персонажами игры стали снимать видео на YouTube и TikTok, а также выпускать игрушки.