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Роскачество проверит влияние игрушек Хагги Вагги на детскую психику

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Роскачество собирается провести экспертизу мягких игрушек Хагги Вагги (Huggy Wuggy) на безопасность и качество. Кроме того, их отправят на психолого-лингвистическую оценку. Об этом сказано на сайте ведомства.

Konektus Photo / Shutterstock.com

Для экспертизы должны закупить игрушки 20 торговых марок в торговых сетях, маркетплейсах и онлайн-магазинах. Результаты проверки Роскачество планирует опубликовать в конце 2022 года. В ведомстве рассказали, что проверка связана с обеспокоенностью родителей. Они не понимают, насколько безобидны Хагги Вагги для детской психики и насколько безопасны сами игрушки.

«Игрушки для детей, в которых задействованы популярные образы, имеют два основания для беспокойства родителей. Во-первых, они основаны на персонажах, которые в игре выступают кровожадными монстрами. Ребенок может в реальной жизни повторять сценарии игры с игрушкой-убийцей, поэтому важно определить во время экспертизы, как это может повлиять на детскую психику. Во-вторых, как и с любой популярной игрушкой, у этой тоже есть дорогие и дешевые аналоги, чье качество вызывает серьезные вопросы. У таких популярных проектов жизненный цикл составляет полгода, поэтому недобросовестные производители могут пожертвовать безопасностью и качеством ради ускорения выпуска своих товаров», — сообщила депутат Госдумы, врач-педиатр Татьяна Буцкая.

Игрушки во время тестировании на безопасность проверят на воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту и на прочность.

Хагги Вагги и Кисси Мисси — герои хоррор-игры Poppy Playtime, которая вышла в октябре 2021 года. Плюшевые монстры с большими зубами стали пользоваться популярностью как у подростков, так и детей помладше. С персонажами игры стали снимать видео на YouTube и TikTok, а также выпускать игрушки.

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