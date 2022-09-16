В рунете на 42% выросло число пиратских ссылок на контент только за лето

«По ушедшим из России платформам типа Netflix пиратство возросло однозначно. Если нельзя посмотреть официально, значит, люди будут смотреть неофициально. По самим пиратам (числу таких ресурсов), думаю, все примерно так и было», — заявил глава отдела по антипиратству онлайн-платформы Start Сергей Василенко.

О похожих ситуациях рассказывает директор по развитию Wink Антон Володькин: «Основной интерес — голливудские премьеры и эксклюзивный контент западных площадок. Пиратские сайты постоянно меняют названия. Контроль не ослаб, скорее вырос спрос».

Кроме того, уход больших киностудий повлиял и на пиратство у российских онлайн-кинотеатров: «Иностранные производители качественно защищали контент, тем самым помогая всему рынку бороться с пиратством», — заявила генеральный директор киноплатформы Premier Софья Митрофанова.

Она добавила: «Теперь, когда пиратские сервисы получили „эксклюзивно“ контент Netflix, они стали процветать и усиливаться. Разумеется, они не воруют выборочно по принципу того, что правообладателя нет в стране. Контент российских видеосервисов страдает точно так же, только теперь бороться с этим намного сложнее».

Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что в 2021 году около 48% клиентов онлайн-кинотеатров признавались, что ищут фильм на пиратских платформах, если не могут найти его в легальных платформах.

«В этом и, вероятно, следующем году показатель существенно вырастет, учитывая, что и видеосервисы, и офлайн-кинотеатры лишились всех крупных западных новинок. В ближайшие год-два рынок пиратского контента будет процветать», — сообщает эксперт.