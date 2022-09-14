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В петербургском аэропорту «Пулково» самолет столкнулся с лисой при посадке

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Самолет, летевший из Сургута в Петербург, сбил лису, которая оказалась на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Пулково». Вот, что известно о происшествии.

Shutterstock.com

Инцидент произошел около 6:30, во время приземления борта авиакомпании «Россия». Как пишет «Фонтанка», после этого полосу осмотрели специалисты, останки животного убрали. В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что самолет столкнулся с животным.

«В зоне ответственности аэропортов самолеты авиакомпании «Россия» нередко сталкиваются с птицами. К сожалению, мы дополнительно констатируем, что участились случаи столкновения и с другими, более крупными животными. Любой такой инцидент может повлиять на безопасность полета и привести к повреждению воздушных судов авиакомпании, что в сегодняшних условиях может повлечь долговременное выбытие лайнера из расписания», — отметили в авиакомпании.

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