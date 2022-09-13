Указание на срок годности продуктов может пропасть с этикеток. Производителям не хватает чернил

Изучить возможность уточнения национальных стандартов России в области этикетирования в июле этого года поручила Росстандарту и ряду ведомств вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом же ранее просили производители продуктов питания: из-за санкций они столкнулись с нехваткой упаковки и чернил.

В ответ на поручение в Росстандарте заявили, что считают возможным избавиться от информации, предусмотренной к нанесению на упаковку продуктов: в том числе «данных об адресах производства пищевой продукции, указания на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм».

Несмотря на свою позицию, о которой пишет РБК, в Росстандарте отмечают: уточнения стандартов в области этикетирования целесообразно рассматривать в рамках изменений в технические регламенты Таможенного союза, общие для стран Евразийского экономического союза. Информацию, которая теоретически может исчезнуть с упаковок, производители могут перенести в специальные QR-коды.

Как отмечает замруководителя Роскачества Елена Саратцева, в случае уменьшения информации на этикетках главное, чтобы потребитель продолжил получать достоверные сведения о товаре — в том числе о массе продукта, его составе, потенциальных аллергенах и том, куда можно направить претензию. Сокращение информации на этикетках она считает возможным — это позволяет сделать действующий техрегламент, в котором прописаны требования к маркировке продукции.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин отмечает: если с этикетки продуктов исчезнет информация о месте изготовления, это будет нарушением действующего закона о защите прав потребителей. Отказ от указания местоположения даты изготовления и сроков годности продуктов, по его мнению, большой роли для потребителей не играет.