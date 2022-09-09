Аналитика: половина петербуржцев стали жертвами телефонных мошенников в 2022 году

Почти все они (98%) стали жертвами телефонного спама, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитиков «Лаборатории Касперского». Кроме того, за первые шесть месяцев текущего года в Петербурге совершили порядка 460 тысяч атак на мобильные устройства.

Чаще всего пользователи получали почтовый спам, на их долю пришлось 36%, еще 18% столкнулись с локальными угрозами, 8% подверглись атакам в интернете. При этом было зафиксировано около 2 млн попыток перехода на фишинговые страницы.