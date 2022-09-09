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Аналитика: половина петербуржцев стали жертвами телефонных мошенников в 2022 году

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Количество пользователей, ставших целями для кибермошенников в 2022 году, резко увеличилось. Так, в первом квартале с мошенниками столкнулись около 41% пользователей, во втором эта доля увеличилась до 50%.

Shutterstock.com

Почти все они (98%) стали жертвами телефонного спама, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитиков «Лаборатории Касперского». Кроме того, за первые шесть месяцев текущего года в Петербурге совершили порядка 460 тысяч атак на мобильные устройства.

Чаще всего пользователи получали почтовый спам, на их долю пришлось 36%, еще 18% столкнулись с локальными угрозами, 8% подверглись атакам в интернете. При этом было зафиксировано около 2 млн попыток перехода на фишинговые страницы.

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