Как взрослела Елизавета II: первые романтические переживания и преодоление стеснительности. Вспоминает королевский биограф Эндрю Мортон

В качестве командира полка на ней лежала еще одна почетная обязанность: писать письма семьям погибших и делиться воспоминаниями об их службе в Виндзорском замке. А ей хотелось большего: «делать то, что делают все девушки моего возраста», по ее собственному выражению. Отец не переставал опекать ее, он хотел как можно дольше продлить идиллию «нашей четверки». Тогда она прибегла к испытанному приему младшей сестры, подлизываясь и улещивая родителей, пока те наконец не разрешили ей работать для нужд обороны.

В 1945 году Елизавета вступила во Вспомогательную территориальную службу (ОВД), что привело ее сестру «в жуткую ярость». В качестве младшего офицера ОВД будущая королева занималась трудной и грязной работой — ремонтировала двигатели, меняла покрышки, свечи зажигания и масло, научилась читать карты и ориентироваться в темноте. Вскоре ей поручили водить пятнадцатитонный грузовик Красного Креста. Впервые в жизни, как она впоследствии признавалась лейбористке Барбаре Кастл, она смогла сравнить себя с девушками ее возраста.

Обычно она возвращалась не раньше семи вечера, часто слишком уставшая, чтобы рассказывать о событиях дня. Кроуфи писала: «Маргарет была слишком мала, чтобы работать вместе с ней, и, как обычно, очень сердилась, когда Лилибет делала что-то без нее». Расстроенная Маргарет часто жаловалась: «Я родилась слишком поздно!». Ее уставшая старшая сестра повторяла Кроуфи свою обычную фразу: «Маргарет всегда хочет того, что делаю я».