Как взрослела Елизавета II: первые романтические переживания и преодоление стеснительности. Вспоминает королевский биограф Эндрю Мортон

Сегодня, после 10-дневного национального траура, в Вестминстерском аббатстве пройдут похороны Елизаветы II — первого британского монарха, кто провел на престоле 70 лет. Королевский биограф Эндрю Мортон вспоминает, как изменилась жизнь Елизаветы II с достижением совершеннолетия: отношения с сестрой Маргарет, первые романтические переживания, официальные мероприятия и преодоление стеснительности.
Елизавета становилась взрослой, и ей приходилось сталкиваться со все большим числом людей из разных слоев общества. Этот опыт помогал ей справиться со стеснительностью, и она приобретала все большую уверенность в себе. Со временем в ней появились обаятельность и харизма, она стала более эмоционально отзывчивой. Ее мать прекрасно знала о врожденной стеснительности дочери, унаследованной от отца. Она постоянно поощряла ее быть посмелее и вступать в разговоры, невзирая на свою природную сдержанность. Королева-мать дала Елизавете один совет, которому принцесса стала прилежно следовать: «Входи в комнату в центре дверного проема». По воспоминаниям подруги, леди Пруденс Пенн, это значило: «Ступай не так, словно оправдываешься, а так, как будто ты здесь главная». У Маргарет это выходило совершенно естественно.
Несмотря на то, что самоуверенности Маргарет было не занимать, все же четыре года разницы давали о себе знать. В 1944 году Елизавета достигла совершеннолетия. Ее восемнадцатый день рождения отметили скромно. В этот год она многое сделала впервые. Первый олень, уложенный идеальным выстрелом на охоте, первый пойманный лосось весом более 3,5 килограмма, спуск на воду первого корабля Vanguard Ее Королевского Высочества, первая речь в качестве президента Национального фонда по предотвращению жесткого обращения с детьми и первое присутствие на официальном обеде в Букингемском дворце. На официальных чаепитиях и обедах в честь военных она занималась рассадкой, угощала и начинала беседу. Хотя дворец решительно отрицал факт ее вступления в общественную жизнь, в действительности она все больше и больше участвовала в официальных мероприятиях. Маргарет особенно завидовала назначению Елизаветы государственным советником, так как обычно эту должность занимали лица не моложе двадцати одного года, а Елизавете было всего восемнадцать.
Слева направо: леди Диана Мэтьюз (урожденная Легг) и леди Урсула Маннерс (позже Леди Урсула д'Або), королева Елизавета, принцесса Елизавета, королева Мария, принцесса Маргарет и король Георг VI. На балконе Букингемского дворца после коронации Георга VI и Елизаветы (впоследствии королевы-матери) в Вестминстерском аббатстве, Лондон, 12 мая 1937 года.
Елизавета уже знала, что ждет ее в будущем, когда она станет взрослой. Еще в возрасте 15 лет ее назначили почетным полковником Гвардейского гренадерского полка. В сопровождении отца она впервые выполнила свой воинский долг, в качестве наследницы престола произведя осмотр полка гвардейцев в Виндзорском замке. Годом позже она впервые произвела самостоятельный осмотр роты на Солсберийской равнине, что представляло мучительную процедуру для крайне застенчивой девушки-подростка. «Что мне делать с сумкой во время торжественного марша?» — нервно спросила она фрейлину матери, леди Деллу Пил, которая была приставлена к ней в роли инструктора. Когда они подъезжали к месту церемонии, страх обуял Елизавету до такой степени, что она побледнела и, казалось, вот-вот упадет в обморок. Спутница дала ей кусочек ячменного сахара и велела медленно его жевать. Щеки принцессы порозовели. Выйдя из машины, она пожимала руки различным высокопоставленным военным и производила осмотр гвардейцев так, как будто занималась этим уже полсотни лет. Уроки королевы Марии, преподанные Елизавете в детстве, не прошли даром. Наследница престола стояла совершенно неподвижно, как ее учили, когда батальон маршем проходил мимо нее. По пути обратно в Виндзор Елизавета спросила, могут ли они сделать крюк, чтобы увидеть легендарный Стоунхендж — мегалитический «каменный круг». Леди Пил твердо сказала «нет», объяснив, что поездка не входит в их расписание. Это было предзнаменованием будущего принцессы.
В качестве командира полка на ней лежала еще одна почетная обязанность: писать письма семьям погибших и делиться воспоминаниями об их службе в Виндзорском замке. А ей хотелось большего: «делать то, что делают все девушки моего возраста», по ее собственному выражению. Отец не переставал опекать ее, он хотел как можно дольше продлить идиллию «нашей четверки». Тогда она прибегла к испытанному приему младшей сестры, подлизываясь и улещивая родителей, пока те наконец не разрешили ей работать для нужд обороны.
В 1945 году Елизавета вступила во Вспомогательную территориальную службу (ОВД), что привело ее сестру «в жуткую ярость». В качестве младшего офицера ОВД будущая королева занималась трудной и грязной работой — ремонтировала двигатели, меняла покрышки, свечи зажигания и масло, научилась читать карты и ориентироваться в темноте. Вскоре ей поручили водить пятнадцатитонный грузовик Красного Креста. Впервые в жизни, как она впоследствии признавалась лейбористке Барбаре Кастл, она смогла сравнить себя с девушками ее возраста.
Обычно она возвращалась не раньше семи вечера, часто слишком уставшая, чтобы рассказывать о событиях дня. Кроуфи писала: «Маргарет была слишком мала, чтобы работать вместе с ней, и, как обычно, очень сердилась, когда Лилибет делала что-то без нее». Расстроенная Маргарет часто жаловалась: «Я родилась слишком поздно!». Ее уставшая старшая сестра повторяла Кроуфи свою обычную фразу: «Маргарет всегда хочет того, что делаю я».
Слева направо: принцесса Маргарет и ее сестра, принцесса Елизавета (позже королева Елизавета II) покидают Гросвенор-сквер (Лондон) после открытия мемориала американскому президенту Франклину Делано Рузвельту, 10 апреля 1948 года.
Служба в ОВД формировала принцессу. Елизавета всегда стремилась окунуться в жизнь за пределами дворца, и теперь она в полной мере ощутила свободу. Она стала более сильной и уверенной в себе. Капрал Айлин Херон в тот период сделала запись о принцессе: «Она говорит с нами гораздо больше, чем раньше, и совершенно не стесняется».
Когда Елизавета освоилась в новой должности, король с королевой в сопровождении Маргарет приехали навестить ее подразделение. Они с интересом смотрели, как девушки ремонтировали грузовики и машины. Маргарет внимательно наблюдала за своей старшей сестрой, ища возможность раскритиковать и унизить ее. Во время осмотра двигателя грузовика она с триумфом обнаружила «слабую компрессию», которую пропустила Елизавета. «Ее не хватает», — настаивала Маргарет. «Откуда ты знаешь?» — спросила Елизавета. «А почему бы мне не знать?» — парировала Маргарет, вызывающе тыча пальцем в пуговицы на рабочей куртке сестры.
Однако изменения в отношениях сестер произошли не из-за работы Елизаветы в ОВД, а из-за ее личной жизни. В близком кругу Елизаветы знали, что, встречаясь с различными молодыми людьми, которые могли бы претендовать на ее руку, она смотрела только на одного молодого человека — того самого, который мог в один присест съесть целую тарелку креветок и попросить добавки.
Те беззаботные дни остались в прошлом, теперь принц Филипп находился на передовой. Он стал одним из самых молодых лейтенантов в военно-морском флоте. Его имя упоминалось в донесениях, он получил греческий военный крест «За отвагу» после битвы у мыса Матапан в марте 1941 года: принц участвовал в операции британских бомбардировщиков по уничтожению итальянских боевых кораблей, выслеживая их прожекторами своего линкора. Во время высадки союзников на Сицилию в июле-августе 1943 года его сообразительность помогла спасти эсминец «Уоллес» от удара с воздуха и неминуемого потопления.
В это опасное и критическое время принц Филипп продолжал переписку с принцессой Елизаветой, пусть и нерегулярно. Во время увольнения на берег в Кейптауне его кузина Александра как-то спросила, кому он пишет. Когда он ответил: «Принцессе Елизавете в Англию», она с удивлением заметила: «Так она же еще ребенок». Однако повзрослевшую и серьезную Елизавету вряд ли теперь можно было назвать ребенком. Ее кузина Маргарет Роудс вспоминала: «Я получала от нее письма со словами: «Это так замечательно. Мама говорит, что Филипп может приехать и пожить у нас во время отпуска». Она никогда не смотрела ни на кого другого и с самого начала была действительно влюблена в него». Это подтверждает и подруга Лилибет, Алатея Фитцалан Ховард, родственница герцога Норфолкского. Услышав имя Филиппа в разговоре тогда еще четырнадцатилетней принцессы с Маргарет, Алатея спросила, кто он такой, и принцесса ответила: «Его зовут принц Филипп Греческий». Сестры разразились смехом, но в конце концов Елизавета призналась, что Филипп — ее «парень». 3 апреля 1941 года Алатея записала в дневнике, что принцесса вырезает из газет фотографии с молодым принцем.
Конечно, это было время романтических переживаний и семейных советов по поводу подходящей партии для принцессы. Еще в 1941 году на коктейльном приеме в Афинах мать принцессы Марины, принцесса Николас, высказала мнение автору известных дневников Чипсу Ченнону, что Филипп станет британским принцем-консортом. Хотя Ченнон говорил, что всем сердцем сочувствовал Британии, чья независимость по-прежнему висела на волоске, но разговоры о династическом союзе в то время казались ему преждевременными и чрезмерно оптимистичными.
На самом деле, хотя щегольство, энергия и непоказной героизм Филиппа вызывали восхищение Елизаветы, он был не единственным молодым человеком, заставлявшим ее сердце биться быстрее. Она признавалась Алатее Фитцалан Ховард, что «обожает» графа Юстона, и девочки соперничали друг с другом в борьбе за его внимание. Алатея признавалась, что «страшно влюбилась» в этого офицера Гвардейского гренадерского полка, пользовавшегося всеобщей популярностью. К разочарованию обеих, он получил назначение адьютантом к вице-королю Индии, фельдмаршалу Арчибальду Уэйвеллу.
Граф Юстон не был единственным поклонником. Мать Алатеи указывала на Дэвида Маунтбеттена, маркиза Милфорд-Хэйвена, как на подходящую кандидатуру на роль супруга королевы. Впоследствии он стал шафером Филиппа на его свадьбе. Сама Елизавета высоко ценила своего двоюродного брата Эндрю Элфинстоуна за его благородство. Она считала его олицетворением того типа супруга, которого «пожелала бы каждая девушка». Она признавалась в письме кузине Диане Боуз-Лайонс, что, по ее мнению, трудно найти кого-то более достойного. Она жалела, что он приходится ей двоюродным братом, — в то время такая степень родства ошибочно считалась препятствием к браку из-за высокого риска потомственных заболеваний. В некоторых американских штатах браки между двоюродными братьями и сестрами запрещались, хотя в Великобритании такого запрета не существовало.
Алатея вспоминает, что ее подруга принцесса Елизавета пользовалась большой популярностью на вечеринках и молодые люди выстраивались в очередь, чтобы закружить ее в танце, и тем не менее она беспокоилась, суждено ли ей обрести личное счастье. В июне 1942 года Алатея записала в своем дневнике: «Она задается вопросом, выйдет ли когда-нибудь замуж, и я ее уверяю, что да. Она сказала, что если по-настоящему захочет выйти замуж, то убежит из дома, но я знаю, что она этого не сделает из-за сильно развитого чувства долга, хотя простая жизнь ей больше подходит».
Алатея, двумя годами старше Елизаветы, в своих дневниковых записях предстает особой надменной, склонной к резким суждениям и нервной, но она обладала острой наблюдательностью. В то время как Елизавета описывала своего «возлюбленного» принца Филиппа как очень остроумного человека, Алатея считала иначе, замечая при этом, что у королевской семьи была нудная привычка пересказывать шутки, услышанные по радио. Она писала: «Никого из тех, кого я знаю, нисколько не забавляют глупые шутки такого рода, но К(ороль), К(оролева) и принцессы — оч. недалекие люди». Когда же ее наконец познакомили с королевским моряком, она нашла его «довольно приятным», но не в ее вкусе.
Хотя бравый и обходительный принц Филипп увлекся Елизаветой, он не ощущал недостатка в поклонницах. Как вспоминала принцесса Александра Греческая, «блондинки, брюнетки, рыжеволосые красотки — Филипп с галантной беспристрастностью ухаживал за всеми».
Принцесса Маргарет в роли Аладдина и принцесса Елизавета участвовали в королевской постановке рождественской пантомимы Аладдин в Виндзорском замке в декабре 1943 года в Лондоне.
В декабре 1943 года Филипп получил долгожданный рождественский отпуск. Он написал королеве, прося ее разрешения провести Рождество в Виндзоре, и получил согласие. Таким образом, Филипп попал на представление «Аладдина», где Елизавета впервые играла главную роль, Аладдина, а Маргарет выступала в роли принцессы Роксаны. В первый вечер Елизавета не могла скрыть своего радостного возбуждения: «Кроуфи, как вы думаете, кто приедет посмотреть на нас? Филипп!».
Во время пребывания в замке Филиппу пришлось увидеть все пять представлений, и он даже помогал устанавливать декорации. Елизавета блистала в главной роли. Она эффектно появлялась на сцене, выпрыгивая из корзины для белья, и исполняла зажигательную чечетку. Кроуфи прекрасно понимала, что Елизавета старалась только ради одного зрителя.
Отрывок для публикации из книги Эндрю Мортон «Елизавета и Маргарет. Частная жизнь сестер Виндзор» предоставило издательство «ОДРИ».
Комментарии (0)