18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Букингемский дворец сообщил о беспокойстве врачей состоянием здоровья Елизаветы II

Поделиться:

Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II. Они рекомендовали ей находиться под врачебным наблюдением. Об этом рассказали в пресс-службе Букингемского дворца.

Alessia Pierdomenico / Shutterstock.com

«Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», — сказано в заявлении.

Отмечается, что такую рекомендацию врачи выдали после обследования, которое прошла монарх утром 8 сентября. Также в заявлении официальных представителей сказано, что чувствует себя комфортно и находится в замке Балморал в Шотландии.

Телеканал BBC сообщает, что сейчас в шотландской резиденции рядом с королевой находится ее сын и наследник принц Чарльз. Медики сообщили о ситуации «близким членам семьи» королевы. Отмечается, что принц Уильям, внук королевы, уже направляется в Шотландию, где под наблюдением врачей находится Елизавета II. Также в замок в Шотландии направились герцог Йоркский принц Эндрю, младший сын королевы, граф Уэссекский принц Эдвард вместе с супругой, принцесса Анна и другие.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своих соцсетях высказала беспокойство по поводу состояния здоровья Елизаветы II.

«Вся страна глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца. Мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству — сейчас с Ее Величеством и ее семьей», — написала министр.

Помимо этого, телеканал BBC решил изменить эфирную сетку вещания на фоне сообщений о состоянии королевы Англии.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: