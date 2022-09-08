Букингемский дворец сообщил о беспокойстве врачей состоянием здоровья Елизаветы II

«Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», — сказано в заявлении.

Отмечается, что такую рекомендацию врачи выдали после обследования, которое прошла монарх утром 8 сентября. Также в заявлении официальных представителей сказано, что чувствует себя комфортно и находится в замке Балморал в Шотландии.

Телеканал BBC сообщает, что сейчас в шотландской резиденции рядом с королевой находится ее сын и наследник принц Чарльз. Медики сообщили о ситуации «близким членам семьи» королевы. Отмечается, что принц Уильям, внук королевы, уже направляется в Шотландию, где под наблюдением врачей находится Елизавета II. Также в замок в Шотландии направились герцог Йоркский принц Эндрю, младший сын королевы, граф Уэссекский принц Эдвард вместе с супругой, принцесса Анна и другие.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своих соцсетях высказала беспокойство по поводу состояния здоровья Елизаветы II.

«Вся страна глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца. Мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству — сейчас с Ее Величеством и ее семьей», — написала министр.

Помимо этого, телеканал BBC решил изменить эфирную сетку вещания на фоне сообщений о состоянии королевы Англии.