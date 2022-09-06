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С начала года из России выехали в 2 раза больше людей, чем в 2021-ом

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С начала года из России выехали 419 тысяч человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Shutterstock.com

По данным Росстата, чаще всего россияне выезжали в страны СНГ — с начала года в данном направлении уехали 368 тысяч человек, а вернулись 294 тысячи. Таким образом, миграционный отток составил 73 тысячи против прироста на 111 тысяч в 2021 году. В страны дальнего зарубежья выехали более 50 тысяч человек, тогда как вернулись 27 тысяч — миграционный отток составил 23 тысячи против прироста на 2,5 тысяч годом ранее.

Куда уехали россияне?

  • В Украину — 79,6 тысячи человек;
  • Таджикистан — 58,4 тысячи человек;
  • Армению — 49 тысяч человек;
  • Киргизию — 43,6 тысячи человек;
  • Казахстан — 40,7 тысячи человек;
  • Узбекистан — 38,6 тысячи человек;
  • Китай — 6,6 тысячи человек;
  • Вьетнам — 5,4 тысячи человек;
  • Индию — 4,1 тысячи человек.

«Число выбывших из Российской Федерации увеличилось на 216,5 тысяч человек, или в 2,1 раза, как за счет эмигрантов в государства — участники СНГ: на 189,0 тысяч человек, или в 2,1 раза, так и за счет выбывших в страны дальнего зарубежья: на 27,6 тысячи человек, или в 2,2 раза», — приводит РБК заявление Росстата.

По оценке Росстата, с начала года общая численность населения в России сократилась на 480,6 тысячи человек — на 0,33%. Естественная убыль составила 383,8 тысячи человек против 421,9 тысячи в 2021 году. Временное убежище в России с начала года получили 64,5 тысячи человек, трое из них — в статусе беженца, еще четверо — вынужденного переселенца. Больше всего беженцев проживают в Москве — 215 человек (71,7% от общей численности).

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