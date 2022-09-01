Психологическая помощь пострадавшим в ЧС и реестр доноров костного мозга: какие законы вступают в силу в сентябре?

1 сентября

Обмен кадровыми документами через «Госуслуги»

Работодатели, работники и соискатели смогут оформлять, подписывать электронной подписью и отправлять электронные кадровые документы через «Госуслуги». Решение о введении в организации электронного документооборота должен принимать работодатель. Он также определяет перечень таких документов и категории работников, которые смогут перейти на новый формат.

Защита персональных данных

Россиянам не смогут отказать в услугах, если они не хотят делиться персональными данными, когда по закону это не обязательно. Отказ в заключении или исполнении договора с потребителем в таким случае, если это не является обязательным, влечет штраф до 50 тысяч рублей. Запрещается обработка биометрических данных несовершеннолетних. Операторы будут обязаны в течение 24 часов проинформировать органы власти о произошедших инцидентах — например, об их утечке.

Дополнительная защита потребителей

Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом, являются ничтожными и не применяются судами. Это, например, договоренности, которые дают продавцу право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий; обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других; предусматривают оказание допуслуг за плату без получения согласия.

Штрафы за неприменение принудительных мер по заморозке денежных средств

Появляется административная ответственность юрлица за неприменение принудительных мер по замораживанию денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством о специальных экономических и принудительных мерах, а также ответственность совершение в его интересах сделок или финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом, полученными заведомо преступным путем.

Открытие счетов онлайн

Банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить физическим лицам возможность открывать счета или вклады и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации. Это можно будет сделать в мобильном приложении и на сайте.