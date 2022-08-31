Умер Михаил Горбачев — единственный президент СССР и лауреат Нобелевской премии мира

О смерти Горбачева 30 августа сообщили в Центральной клинической больнице (ЦКБ) — главном медицинском учреждении управления делами президента России: «Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев». Причины смерти не называются; по информации Mash, у Горбачева были «проблемы с почками», накануне он якобы приехал в ЦКБ на гемодиализ.

В основанной последним президентом СССР Горбачев-Фонде сообщили, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Дата церемонии пока не определена.

Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в Ставропольском крае в крестьянской семье русского и украинки. Оба деда Горбачева в 1930-е годы были репрессированы: дед по отцу был отправлен в ссылку в Иркутскую область за невыполнение плана посева в 1934 году, дед по матери, ветеран Первой мировой войны, в 1937 году был арестован по обвинению в троцкизме.

В 19 лет Горбачев стал кандидатом в члены КПСС, официально в партию был принят в 1952 году, в 1971 году стал членом Центрального комитета КПСС. Спустя семь лет, в 1978 году, был избран секретарем ЦК КПСС, позже, 11 марта 1985 года, стал генеральным секретарем, занимая эту должность до ее упразднения. 15 марта 1990 года на третьем внеочередном съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР — первым и единственным. 25 декабря 1991 года, после подписания главами 11 союзных республик Беловежского соглашения о прекращении существования СССР, Горбачев сложил с себя полномочия президента.

После отставки основал Горбачев-Фонд, который занимается исследованиями истории перестройки и актуальных для российской и мировой истории проблем. В 1993 году выступил соучредителем «Новой ежедневной газеты», позже переименованной в «Новую газету». Был удостоен Нобелевской премии мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

По мнению ряда историков, к положительным итогам внешней политики Горбачева относятся ослабление международной напряженности, ликвидация целых классов ядерного оружия, прекращение гонки вооружений и конец «холодной войны». К отрицательным — развал биполярной системы международных отношений, превращение США в единственную сверхдержаву и снижение обороноспособности страны.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Михаила Сергеевича Горбачева.