Авиакомпания S7 первой в России разрешила экипажам носить бороду, красить волосы и делать татуировки

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе авиакомпании, S7 «приветствует свободу самовыражения», поэтому приняла решение снять ограничения на элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов. Кабинному и летному экипажам теперь можно иметь татуировки на открытых частях тела, носить бороду и красить волосы в яркие цвета.

Бортпроводницам больше не обязательно носить обувь на каблуке — можно выбрать балетки или лоферы на плоской подошве, если так удобнее. А бортпроводникам стало можно носить аккуратную бороду — раньше руководство по внешнему виду разрешало это только для пилотов и сотрудников в аэропортах.

Некоторые ограничения все же сохранятся по требованиям безопасности: не рекомендуются длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела — можно случайно зацепиться и пораниться, татуировки не должны нести оскорбительный смысл.

«Мы убеждены, что профессиональные качества сотрудника никак не зависят от того, видна ли пассажирам его татуировка и какого цвета его волосы. Если индивидуальный стиль не мешает человеку на 100% выполнять свою работу и обеспечивать безопасность на борту — не видим никаких причин бережно хранить порядком устаревшие традиции внешнего вида», — отметила заместитель генерального директора S7 Group по работе с персоналом и устойчивому развитию Элеонора Романова.