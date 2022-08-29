Генсек ООН призвал «раз и навсегда» отказаться от ядерного оружия во всем мире

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антонио Гутерриш призвал «раз и навсегда» отказаться от ядерного оружия во всем мире. По его мнению, оно должно стать «достоянием истории», так как «эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности».
Генеральный секретарь Организации объединенных наций в своем Twitter:
Наш мир удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения. Давайте обеспечим, чтобы испытания завершились навсегда, и сделаем ядерное оружие достоянием истории раз и навсегда.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, риск применения ядерного оружия в мире к середине июня достиг самого высокого уровня со времен Холодной войны. «Риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо с разгара Холодной войны», — говорится в комментарии директора института Дэна Смита к докладу.
Несмотря на сокращение ядерных арсеналов, зафиксированное институтом по итогам 2021 года, в ближайшее десятилетие страны «ядерного клуба» будут увеличивать число боеголовок, считают аналитики. В него входят Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Лидером по числу развернутых ядерных боеголовок на январь 2022 года, по данным института, являются США.
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