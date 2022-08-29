Генсек ООН призвал «раз и навсегда» отказаться от ядерного оружия во всем мире

Антонио Гутерриш Генеральный секретарь Организации объединенных наций в своем Twitter: Наш мир удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения. Давайте обеспечим, чтобы испытания завершились навсегда, и сделаем ядерное оружие достоянием истории раз и навсегда.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, риск применения ядерного оружия в мире к середине июня достиг самого высокого уровня со времен Холодной войны. «Риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо с разгара Холодной войны», — говорится в комментарии директора института Дэна Смита к докладу.

Несмотря на сокращение ядерных арсеналов, зафиксированное институтом по итогам 2021 года, в ближайшее десятилетие страны «ядерного клуба» будут увеличивать число боеголовок, считают аналитики. В него входят Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Лидером по числу развернутых ядерных боеголовок на январь 2022 года, по данным института, являются США.