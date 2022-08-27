В России может появиться аналог «Пушкинской карты» для покупки книг

Основная сложность заключается в том, что покупку книг труднее регулировать. «Большая доля книжек окажется не с самой высокой художественной ценностью. Чтобы не становиться на позицию судей, что хорошо, что плохо, проработка должна быть максимально детальной, и этим занимаются», — пояснил Минаев.

Руководитель программы добавил, что скорее всего такой проект начнет распространятся на электронные книги: «Если это появится, то, скорее всего, это начнется с электронных книжек, поскольку контролировать электронные продажи на порядок проще».

«Пушкинская карта» запустилась в сентябре 2021 года. В этом году ее баланс увеличили до пяти тысяч рублей и добавили возможность покупки билетов в кино на отечественные картины. За все время, число участников программы превысило шесть миллионов.