В России может появиться аналог «Пушкинской карты» для покупки книг

Программа льготной покупки книг может заработать по аналогии с «Пушкинской картой». Если такой проект появится, то вероятно начнет распространятся на электронные версии.
Технический руководитель программы "Пушкинская карта" Александр Минаев заявил, что инициатива на данный момент прорабатывается.
Александр Минаев
Руководитель программы «Пушкинская карта», приводит ТАСС слова чиновника с Детского культурного форума:
Когда проект запустился, предложение о книгах — сделать "Гоголевскую карту" — появилось в первую же неделю. Этот запрос продумывается и прорабатывается, потому что принципиально разный тип продукта.
Основная сложность заключается в том, что покупку книг труднее регулировать. «Большая доля книжек окажется не с самой высокой художественной ценностью. Чтобы не становиться на позицию судей, что хорошо, что плохо, проработка должна быть максимально детальной, и этим занимаются», — пояснил Минаев.
Руководитель программы добавил, что скорее всего такой проект начнет распространятся на электронные книги: «Если это появится, то, скорее всего, это начнется с электронных книжек, поскольку контролировать электронные продажи на порядок проще».
«Пушкинская карта» запустилась в сентябре 2021 года. В этом году ее баланс увеличили до пяти тысяч рублей и добавили возможность покупки билетов в кино на отечественные картины. За все время, число участников программы превысило шесть миллионов.
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