Российским священникам запретят брать деньги за практики экзорцизма, предполагающие изгнание из человека «злых духов». Соответствующий регламент подготовили в РПЦ.
Проект документа «Отношение Русской православной церкви к современным практикам экзорцизма» опубликован на сайте Московского патриархата. Он насчитывает семь страниц, большую часть которых занимают разделы «Отношение РПЦ к экозцизму», «Исторические основания для экзорцизма», «История чина экзорцизма», «Современная практика экзорцизма в поместных православных церквах», «Проблемы, связанные с практикой экзорцизма», а также рекомендации для совершения обряда. Проводить его разрешается только священникам и епископам и исключительно бесплатно.
Как объясняют в РПЦ, в настоящее время практика экзорцизма имеет различную степень распространения в аоместных церквах. Так, в Александрийском патриархате, Антиохийском патриархате, Элладской православной церкви, Польской православной церкви и православной церкви в Америке экзорцизм, за исключением крещального, не практикуется. В других церквах экзорцизм проводится с большими или меньшими ограничениями.
В РПЦ же сформировалось «весьма осторожное отношение к чину экзорцизма», и связано это с «злоупотреблениями со стороны как совершающих чин, так и лиц, участвующих в нем». В некоторых случаях те, из кого изгоняют бесов, подвергаются унижению или психологическому насилию. Также к злоупотреблениям относятся массовые «отчитки» с привлечением посторонних «зрителей», а также фото и видеофиксацией с последующим публичным распространением записей и фотографий. Кроме того, злоупотребления заключаются в его неверном, магическом восприятии.
«Вместе с тем, необходимо учитывать, что злоупотребления, связанные с практикой «отчитывания», не являются следствием принципиальной ущербности или архаичности практики экзорцизма как таковой, и, следовательно, не являются поводом к ее упразднению. Необходимо иметь в виду, что оставление действительно одержимого человека без соответствующей духовной помощи может привести к тяжелым для него последствиям, например, к отчаянию или даже самоубийству», — отмечают в РПЦ.
В каких случаях, по мнению РПЦ, должен применяться экзорцизм, а как совершать обряд считается недопустимым:
- Экзорцизм применяется только в случае бесовской одержимости. Необходимо отличать беснование от психического заболевания, психического расстройства и нездоровой религиозности.
- Экзорцизм не должен применятся в случаях психических расстройств и заболеваний.
- Недопустимо совершение чина экзорцизма над людьми, которые симулируют беснование и не являются одержимыми в действительности.
- Не следует также смешивать одержимость «злыми духами» и одержимость страстями — алкогольной, наркотической и другими зависимостями.
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