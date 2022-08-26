Российским священникам запретят брать деньги за практики экзорцизма

Проект документа «Отношение Русской православной церкви к современным практикам экзорцизма» опубликован на сайте Московского патриархата. Он насчитывает семь страниц, большую часть которых занимают разделы «Отношение РПЦ к экозцизму», «Исторические основания для экзорцизма», «История чина экзорцизма», «Современная практика экзорцизма в поместных православных церквах», «Проблемы, связанные с практикой экзорцизма», а также рекомендации для совершения обряда. Проводить его разрешается только священникам и епископам и исключительно бесплатно.

Как объясняют в РПЦ, в настоящее время практика экзорцизма имеет различную степень распространения в аоместных церквах. Так, в Александрийском патриархате, Антиохийском патриархате, Элладской православной церкви, Польской православной церкви и православной церкви в Америке экзорцизм, за исключением крещального, не практикуется. В других церквах экзорцизм проводится с большими или меньшими ограничениями.

В РПЦ же сформировалось «весьма осторожное отношение к чину экзорцизма», и связано это с «злоупотреблениями со стороны как совершающих чин, так и лиц, участвующих в нем». В некоторых случаях те, из кого изгоняют бесов, подвергаются унижению или психологическому насилию. Также к злоупотреблениям относятся массовые «отчитки» с привлечением посторонних «зрителей», а также фото и видеофиксацией с последующим публичным распространением записей и фотографий. Кроме того, злоупотребления заключаются в его неверном, магическом восприятии.

«Вместе с тем, необходимо учитывать, что злоупотребления, связанные с практикой «отчитывания», не являются следствием принципиальной ущербности или архаичности практики экзорцизма как таковой, и, следовательно, не являются поводом к ее упразднению. Необходимо иметь в виду, что оставление действительно одержимого человека без соответствующей духовной помощи может привести к тяжелым для него последствиям, например, к отчаянию или даже самоубийству», — отмечают в РПЦ.

В каких случаях, по мнению РПЦ, должен применяться экзорцизм, а как совершать обряд считается недопустимым: