«Мама разрешила и подала идею»: посмотрите на это трогательное объявление одиннадцатилетнего мальчика Саши.

Мальчик — хозяин двух собак, так что опыт имеется. В листовке сказано, что Александр учится играть на барабанах. И таким способом хочет заработать себе на музыкальную установку.

В конце июля многих растрогал Telegram-канал бумажного города Бумагогорска. Все за сутки проект стал настоящей интернет-сенсацией и заинтересовал даже взрослых и крупные бренды.