18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

«Мама разрешила и подала идею»: посмотрите на это трогательное объявление одиннадцатилетнего мальчика Саши.

Поделиться:

Помните как в детстве вы пытались заработать на карманные расходы? В Соляном переулке появилось милое объявление одиннадцатилетнего Саши, который готов погулять с вашим питомцем в «любое удобное время».

Мальчик — хозяин двух собак, так что опыт имеется. В листовке сказано, что Александр учится играть на барабанах. И таким способом хочет заработать себе на музыкальную установку.

В конце июля многих растрогал Telegram-канал бумажного города Бумагогорска. Все за сутки проект стал настоящей интернет-сенсацией и заинтересовал даже взрослых и крупные бренды.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: