«Мама разрешила и подала идею»: посмотрите на это трогательное объявление одиннадцатилетнего мальчика Саши.

Помните как в детстве вы пытались заработать на карманные расходы? В Соляном переулке появилось милое объявление одиннадцатилетнего Саши, который готов погулять с вашим питомцем в «любое удобное время».
Мальчик — хозяин двух собак, так что опыт имеется. В листовке сказано, что Александр учится играть на барабанах. И таким способом хочет заработать себе на музыкальную установку.
В конце июля многих растрогал Telegram-канал бумажного города Бумагогорска. Все за сутки проект стал настоящей интернет-сенсацией и заинтересовал даже взрослых и крупные бренды.
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