«Нормальное место» готовит фестиваль с образовательными и социальными инициативами «Делай нормально!»

«Мы получаем большое количество запросов на проведение различных сторонних мероприятий на безвозмездной основе и хотим быть площадкой, которая предоставляет такие возможности, поэтому запускает первый фестиваль такого формата», — рассказали организаторы фестиваля.

Вместо ожидаемых 15 проектов в мероприятии примут участие целых 37 инициатив и команд разных направлений. В том числе свою выставку проведет «Ночлежка», будут активности от «Живой библиотеки», спектакли от «Театрального проекта 27», перформансы от «Гостиная «Хамс»», маркеты от благотворительного магазина «Спасибо!», лекции от группы правозащитниц. Также гостей ждут мастер-классы, воркшопы, фудкорт, диджей-сет, прогулки и другое.

«Нормальное место открывает двери своей площадки — это значит, что различным инициативам можно будет провести свое мероприятие в нашем пространстве бесплатно, а команда организаторов поможет подобрать подходящую зону. Также для каждого участника будет выделен бюджет до 35 000 рублей — на эти деньги они смогут закупить все необходимые материалы или техническое оснащение для проведения события», — добавили представители фестиваля.

«Делай нормально!» будет идти три дня: 19 августа с 18:00 до 22:00, 20 августа с 14:00 до 20:00

21 августа с 12:00 до 20:00. Фестиваль пройдет на Кожевенной линии, 34А. Организаторы отмечают, что на некоторые мероприятия необходимо пройти регистрацию. Это можно сделать по ссылке.