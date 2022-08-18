Петербург занял первую строчку в рейтинге по росту трат на культурный отдых

Следом в списке идет Москва, там на 51% прибавились траты на культурный досуг. На третьем месте расположился Воронеж (+49 %). Больше всего расходы увеличились в сегменте выставок и достопримечательностей (+171%), при этом траты на кинотеатры сократились на 52%.

В исследовании, проведенном геосервисом «2ГИС» и лабораторией «СберИндекс», учитывались затраты на покупку билетов и сопутствующих товаров и услуг при посещении достопримечательностей, выставок, парков, других мест культуры и отдыха.

Так, жители и гости российских городов-миллионников потратили на 44% больше денег, чем в 2021 году. Помимо этого, за это лето в Петербурге стали на 36% чаще искать места культуры и отдыха на картах. Город занимает лишь седьмую строчку по этому показателю. Больше всего интерес к ним вырос в Москве (+51%), Нижнем Новгороде (+47%) и Казани (+45,1%).