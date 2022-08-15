Опрос: у каждой пятой семьи в Петербурге есть прислуга

Такие данные получили исследователи из Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Результаты опроса 3,8 тысяч человек опубликованы в научном журнале «Женщина в российском обществе».

Ученые выяснили, что в Москве и Петербурге нанимают сторонних лиц для помощи в ведении быта около 17% опрошенных. Отмечается, что большинство респондентов (61%) из этих городов считают, что их доходы средние, 23% — как высокие, в том числе позволяющие покупку автомобиля, 16% — как низкие, которых хватает только на продукты питания.

«Наемные домашние работники — это удел, скорее, среднего класса, а не доходной элиты», — приходят к выводу авторы исследования.

Выяснилось, что чаще всего нанимают в домохозяйство мужчин (28%), женщины оказались востребованы в 17% семей Петербурга и Москвы. Из опроса также стало известно, что большинство работодателей (64%) предпочитают брать на работу людей, которые постоянно проживают с ними в одном городе, особенно это касается нянь.