Продажу собак и кошек хотят запретить в зоомагазинах и на птичьих рынках

«Торговля мелкими животными — к примеру, грызунами, рыбками и попугайчиками — в зоомагазинах и на птичьих рынках по-прежнему будет разрешена. А вот кошек и собак можно будет продавать только через специальные питомники, где для них смогут создать все необходимые условия», — уточнил парламентарий.

По словам Бурматова, законопроект уже прошел первое чтение. К осени его планирую принять окончательно.