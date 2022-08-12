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Продажу собак и кошек хотят запретить в зоомагазинах и на птичьих рынках

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В России хотят ввести запрет на продажу в зоомагазинах и на птичьих рынках крупных животных. В частности, это касается собак и кошек. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Shutterstock.com

«Торговля мелкими животными — к примеру, грызунами, рыбками и попугайчиками — в зоомагазинах и на птичьих рынках по-прежнему будет разрешена. А вот кошек и собак можно будет продавать только через специальные питомники, где для них смогут создать все необходимые условия», — уточнил парламентарий.

По словам Бурматова, законопроект уже прошел первое чтение. К осени его планирую принять окончательно.

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