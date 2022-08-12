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В Финляндии хотят заморозить проект высокоскоростной магистрали в направлении России

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Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари предложил приостановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в направлении России. Об этом он заявил в интервью местной телерадиовещательной корпорации Yle.

Shutterstock.com

Проект Itärata (Восточная железная дорога) предусматривает строительство железнодорожных путей в столичном регионе Финляндии через города Сипоо и Порвоо. Перед проектом ставили цель улучшить ж/д сообщение между Хельсинки и городом Коувола в юго-восточной Финляндии.

Помимо этого, планировалось продлить пути до границы с РФ. Российская сторона предлагала протянуть по своей территории до этого участка высокоскоростную магистраль Петербург — Москва.

«Совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены», — заявил Скиннари.

Он считает, что нужно перенаправить эти средства на другие направления железной дороги. В профильном министерстве транспорта и связи Финляндии это предложение не прокомментировали. Отмечается, что на реализацию проекта планировали потратить 79 млн евро, срок его завершения не назывался.

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