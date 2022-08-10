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В Петербурге закололи порноактрису и тиктокершу Анастасию Гришман. Рассказываем, что известно о смерти девушки

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В Петербурге нашли тело 26-летней порноактрисы и тиктокерши Анастасии Хамловской, известной также под фамилией Гришман. Ее нашли в ванной с несколькими ножевыми ранениями. Рассказываем, что известно о смерти девушки.

Как пишет «Фонтанка», о пропаже Гришман сообщила ее подруга из-за того, что блогерша не выходила на связь со 2 августа. Сотрудники правоохранительных органов направились в квартиру на Южном шоссе, где проживала тиктокерша. Там они обнаружили девушку без признаков жизни в ванной. На ней обнаружили несколько ножевых ранений. По предварительной информации, труп актрисы пролежал в ванной не меньше недели.

Выяснилось, что погибшая позиционировала себя как актриса, однако она снималась в роликах для взрослых, также она делала на дому татуировки.

Полиция подозревала в убийстве 24-летнего парня девушки по имени Дмитрий. Вскоре молодого человека задержали. Уроженец Омска уверял следователей, что между партнерами произошла ссора, и во время нее девушка погибла, сообщает «Фонтанка». А после этого парень испугался и скрылся. Сообщается, что молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности: за кражи и уклонение от воинской службы.

Подруга погибшей рассказала в соцсетях, что Гришман якобы сама просила убить себя. Ее молодой человек сделал это с третьей попытки.

«Да, это он ее убил, и он это признавал. Но поймите, тут все сложнее, это была не ссора, не шиза, это случилось, потому что Настя так хотела. А он согласился», — утверждает девушка.

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