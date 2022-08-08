Опрос: 19% российских родителей в качестве наказания ставят своих детей в угол

Такие результаты приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса. Устные методы воспитания выбирали родители 45-59 лет (81%), те, у кого есть высшее образование (85%) и столичные родители (83%).

Также у респондентов спросили, какие способы использовали их родители. Оказалось, что к наставлениям и нравоучениям прибегали 62% родителей опрошенных. Ставили в угол 30%, 27% респондентов ограничивали в просмотре телевизора и в прогулках. Также 31% современных родителей прибегают к этому методу.

Однако отмечается, что родители опрошенных чаще применяли телесные наказания по сравнению с их детьми. Так, наказывали ремнем 21% респондентов, а 20% россиян признавались, что их наказывали шлепками, щелчками и подзатыльниками.

«Мужчин и женщин в детстве воспитывали по-разному, по-видимому, к мальчикам относились более строго, к ним чаще применялись все перечисленные методы, но, прежде всего, наказание ремнем (в 2 раза чаще), лишение карманных денег (в 2 раза чаще), постановка в угол (в 1,3 раза чаще) и шлепки (в 1,2 раза чаще). При этом будучи родителями и отцы, и матери используют примерно одинаковые методы воспитания, а женщины даже чаще прибегают к шлепкам и подзатыльникам (14% vs. 11%)», — говорится в результатах опроса.

Отмечается также, если в детстве человек сталкивался с тем или иным методом воспитания, то он с большей вероятностью будет повторять его по отношению к своим детям. Те россияне, кого воспитывали через нравоучения, применяют их к своим детям в 92% случаев (vs.76% от всех родителей). Столкнувшиеся в детстве с ограничениями телевизора или прогулок выбирают данный метод по отношению к своим детям в два раза чаще (62% vs. 31% от всех родителей).