Роскомнадзор заблокировал в России доступ к Patreon

В «Роскомсвободе» уточнили, что регулятор по тому же решению Генпрокуратуры в России заблокировал еще 102 сайта.

В качестве основания для блокировки Patreon указана статья 15.3 федерального закона «Об информации». Она регламентирует порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона (призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в несанкционированных акциях, недостоверной общественно значимой информации).

Grammarly оказался заблокирован из-за заявления о том, что он приостанавливает работу в России и Белоруссии. С ним также ограничили доступ к 17 сайтам, большинство из них блокируют со всеми доменами и поддоменами.