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Роскомнадзор заблокировал в России доступ к Patreon

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В России заблокировали сайт для распространения творческих произведений по платной подписке Patreon и онлайн-платформу для помощи в общении на английском языке Grammarly. Роскомнадзор внес страницы сайтов в реестр.

davide bonaldo / Shutterstock.com

В «Роскомсвободе» уточнили, что регулятор по тому же решению Генпрокуратуры в России заблокировал еще 102 сайта.

В качестве основания для блокировки Patreon указана статья 15.3 федерального закона «Об информации». Она регламентирует порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона (призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в несанкционированных акциях, недостоверной общественно значимой информации).

Grammarly оказался заблокирован из-за заявления о том, что он приостанавливает работу в России и Белоруссии. С ним также ограничили доступ к 17 сайтам, большинство из них блокируют со всеми доменами и поддоменами.

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