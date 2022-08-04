Минюст предложил убрать уголовное наказание для бизнеса за работу без регистрации

«Указанные изменения будут способствовать улучшению делового климата и позволят минимизировать риски необоснованного уголовного преследования субъектов предпринимательской деятельности», — заявили в министерстве.

В частности, в документе предлагают убрать уголовную ответственность за ряд статей, в том числе в статьях 185.1 (злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах), 170.2 (внесение ложных сведений в межевой план) и 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимостью).

Помимо этого, в законопроекте предлагают внести поправки в статью 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Оттуда хотят исключить пункт об уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации.

«Законопроектом также предлагается увеличить (с учетом уровня инфляции) размеры значительного, крупного и особо крупного ущерба либо полученного дохода, с которых в настоящее время наступает уголовная ответственность», — сказано в сообщении ведомства.