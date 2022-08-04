Опрос: около трети россиян испытывают усталость постоянно

Такие результаты опроса приводят во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также выяснилось, что от постоянной усталости чаще страдают женщины чем мужчины — 34% и 27% соответственно. Эксперты считают, что это связано с совмещением работы с домашними обязанностями.

В целом работа стала основной причиной усталости (69%). Это касается нервной и физически тяжелой деятельности почти в равных степенях (30% и 27%). Также россияне назвали избыток психологически тяжелых ситуаций (27%), дачу и огород (24%) одними из причин их постоянной усталости.

В зависимости от возраста люди чувствовали упадок сил от разных причин: в молодом возрасте респонденты чаще устают от учебы (44%), взрослые (экономически активное население) — от нервной и ответственной работы (43-44%), а пожилые чаще беспокоятся о здоровье (15%).

Справится с усталостью 48% опрошенных помогают так называемые пассивные практики для отдыха: расслабление, сон, медитации, отпуск и выходные. Скорее переключатся на другой тип деятельности (компьютерные игры, просмотр телевизора, чтение, музыку и шопинг) или проведут время на природе 12% респондентов. Еще 10% отвлекаются на спорт, а 8% и 4% выбирают общение и хобби.