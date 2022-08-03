В Подмосковье загорелся крупный склад Ozon. Рассказываем, что известно о происшествии на данный момнет

Пожар в здании, где располагается склад Ozon под Истрой, произошел в районе часа дня. Сначала сообщалось, что огонь распространился на 20 тысячах квадратных метров, вскоре его площадь увеличилась до 50 тысяч.

Из здания эвакуировали порядка 1 000 человек, пострадавшими считаются 13 работников, сообщает Центр медицины катастроф. На месте работают МЧС и скорая, к тушению возгорания привлекли группировку из почти 100 человек. Также есть информация об одном погибшем, однако по словам первого заместителя замглавы МЧС России Александра Чуприяна, данных о погибших на складе Ozon пока нет.