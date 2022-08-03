В Подмосковье загорелся крупный склад Ozon. Рассказываем, что известно о происшествии на данный момнет

В Подмосковье загорелся склад Ozon. Огонь распространился на 50 тысяч квадратных метров, а общая площадь помещения составляет 75 тысяч. Есть информация о пострадавших. Рассказываем, что известно о происшествии к этому часу.
Пожар в здании, где располагается склад Ozon под Истрой, произошел в районе часа дня. Сначала сообщалось, что огонь распространился на 20 тысячах квадратных метров, вскоре его площадь увеличилась до 50 тысяч.
Из здания эвакуировали порядка 1 000 человек, пострадавшими считаются 13 работников, сообщает Центр медицины катастроф. На месте работают МЧС и скорая, к тушению возгорания привлекли группировку из почти 100 человек. Также есть информация об одном погибшем, однако по словам первого заместителя замглавы МЧС России Александра Чуприяна, данных о погибших на складе Ozon пока нет.
Основной причиной пожара на складе считают поджог, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. Ранее выдвигалась версия, что возгорание могло начаться из-за неисправности электрооборудования. Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.
Со склада, который располагался в Новой Риге, доставляли товары в Москву и Подмосковье. Как сообщили в компании, покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара товары. Однако в Ozon не уточнили, в каком размере будет выплачиваться компенсация.
Сейчас компания приостановила продажу товаров с подмосковного склада, а также отменила поставки на Новую Ригу до 18 августа. Каждому продавцу, у которого отменится поставка, ритейлер обещал написать лично и рассказать, куда можно перенаправить товары.
Помимо этого, площадка временно не будет учитывать в расчете стоимости размещения товары на Новой Риге. На фоне информации о пожаре стоимость акций Ozon на Мосбирже упала на 3%. Как отмечают во Всероссийском союзе страховщиков, потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon может составлять больше 10 млрд рублей.
Комментарии (0)