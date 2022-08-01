В России хотят запретить усыновление детей гражданам из «недружественных стран»

В пояснительной записке говорится, что «уже многие годы „коллективный запад“ подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности». Депутаты считают, что передача детей-сирот в иностранные семьи не отвечает национальным интересам России.

Авторы инициативы приводят данные, по которым на начало 2021 года в семьях иностранных усыновителей находится 17,5 тысяч детей-сирот из России. Российские семьи усыновляли детей чаще: за отчетный период 455,8 тысяч детей нашли дом.

По данным депутатов, каждый год все больше россиян усыновляют сирот, в то время как доля иностранного усыновления российских детей падает: «Выпады оппонентов о том, что иностранные граждане спасают наших детей-сирот и преимущественно усыновляют детей-инвалидов, не подтверждаются статистикой».

Данный законопроект расширит «закон Димы Яковлева», который приняли в России в декабре 2012 года. По нему гражданам США запрещалось усыновлять российских детей. Новые правила стали ответом на «закон Магнитского» (антироссийский санкционный список) и получили название в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец оставил на солнцепеке в автомобиле.

Список «недружественных государств» появился в мае 2021 года. После 24 февраля и действий на территории Украины в него входят 49 государств, включая все страны Европейского союза, Великобританию, Исландию, Канаду, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Украину, Сингапур, Черногорию, Японию и Швейцарию.