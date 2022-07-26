В тарифы на тепло и воду планируется включить расходы на создание и обслуживание «цифровой инфраструктуры» — в том числе типовых систем управления снабжения ресурсами, включая интеллектуальные приборы учета, умные датчики, системы контроля зданий, программ, сайтов и других «технических средств». Предполагается, что это поможет провести масштабную цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ, рассчитанную до 2030 года и оцененную в 393 миллиарда рублей. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и подтверждение в самом Минстрое, соответствующий проект постановления министерство направило в профильные ведомства.

В инициативе Минстроя заинтересованы участники сферы электроэнергетики и теплоснабжения. «Наши расходы на программное обеспечение и информационную безопасность растут. Чтобы обеспечить качественную работу IT-инфраструктуры, от которой зависят многие процессы, необходимы источники. С внедрением цифровой инфраструктуры будет возрастать и качество услуг», — говорят в компании «Т Плюс».

Несмотря на то, что рост общего платежа ограничен предельным индексом, предложение Минстроя позволит установить индекс в отдельном муниципальном образовании выше регионального уровня. В Федеральной антимонопольной службе уже заявили, что «не поддерживают изменения принципов предельных индексов платы граждан». В ответ в Минстрое заверили, что поправки «не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для населения, поскольку индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства».

Плата за тепло и водоснабжение является основной статьей в структуре платы за ХКУ в целом — их доля составляет 51-67%. Среднегодовой прирост платы со второго полугодия 2016 года составляет 3-6%. По прогнозу заместителя руководителя отдела специальных проектов департамента исследований ТЭК ИПЕМ Алексей Фадеева, во втором полугодии 2022 года в городах-миллионниках плата за ЖКУ составит 6-11 тысяч рублей. на семью из трех человек в двухкомнатной квартире.