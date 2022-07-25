Почти 60% россиян испытывали стресс в этом году. Среди причин: работа и ситуация в Украине

Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Всего в опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет из разных регионов России. В исследовании отмечается, что чем старше люди, тем больше у них устойчивость к стрессовым ситуациям. Так, среди молодежи сильное волнение испытывали 79% опрошенных, из старшей возрастной группы — 42%.

Также чаще ощущали стресс женщины по сравнению с мужчинами — 61% против 52% соответственно. В меньшей степени тревожность ощущали участники опроса старше 60 лет (57% не сталкивались со стрессом), а также россияне, которые проживают в селах или небольших населенных пунктах (48-49%), и те, кто отдают предпочтение телевизору (60%).

Участники опроса признались, что чаще всего стресс вызывала работа (22%) и ситуация на территории Украины (20%). Вторая причина чаще беспокоит женщин, чем мужчин, — 23% против 16% соответственно.

Отмечается, что действия, произошедшие после 24 февраля в Украине, больше беспокоит молодежь в возрастных группах 18-24 и 25-34 лет (24%), а среди россиян старше 60 лет по этому поводу переживают только 6% опрошенных.

Исследователи также говорят, что, несмотря на распространенность стресса, только 7% опрошенных признались, что обращались к специалистам за профессиональной психологической помощью. Чаще других посещали психологов, психоаналитиков или психотерапевтов молодые люди 18-24 лет (15%) и 35-44-летние (11%).