Роскомнадзор внес сайт такси премиум-класса Wheely в реестр запрещенных

Сервис премиального такси Wheely основал Антон Чиркунов в 2010 году. Сначала сервис появился в Лондоне, однако со временем компания заработала и в Москве.Особенность Wheely заключается в том, что сервис не сотрудничает со службами такси, а предоставляет свои машины премиум-класса.

