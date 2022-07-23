Роскомнадзор внес сайт такси премиум-класса Wheely в реестр запрещенных

Роскомнадзор внес сайт сервиса премиального такси Wheely в реестр запрещенных. На сайте обнаружили запрещенную информацию. Об этом рассказали РБК в пресс-службе ведомства.
Мещанский районный суд Москвы признал запрещенной информацию «о ведении коммерческой деятельности юрлицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории России, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему „Единая региональная навигационно-информационная система Москвы“ (ГИС ЕРНИС)».
Согласно законодательству владелец интернет-ресурса обязан удалить запрещенную информацию в течение суток. Иначе сайт заблокируют.
Сервис премиального такси Wheely основал Антон Чиркунов в 2010 году. Сначала сервис появился в Лондоне, однако со временем компания заработала и в Москве.Особенность Wheely заключается в том, что сервис не сотрудничает со службами такси, а предоставляет свои машины премиум-класса.
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