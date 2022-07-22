С просьбой изменить законопроект обратилась к председателю Госдумы депутат и один из авторов инициативы Нина Останина. Внести правки в титульные листы во всем пакете документов необходимо «связи с технической ошибкой в наименовании проекта федерального закона» — в первой версии законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения» была пропущена запятая перед причастным оборотом.

Напомним, на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» и отрицания «семейных ценностей» был внесен 18 июля. Ранее запрет распространялся только на несовершеннолетних. В случае принятия закона пропаганда ЛГБТ будет приравнена к пропаганде войны, разжигании национальной, расовой или религиозной розни.

Введение запрета ранее поддержали председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Последний сообщил о том, что соответствующие инициативы «еще ранее начали прорабатываться комитетом ГД по информполитике», поэтому провести их в открытое обсуждение депутаты намерены уже в осеннюю сессию. «Сегодня такой запрет (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) касается исключительно детей. Конечно, этого — явно недостаточно», — заявил он.