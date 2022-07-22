Крупнейший мировой порт в Роттердаме прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее

«Контейнерные перевозки в Россию и из нее прекратились, а сохраняющиеся узкие места в мировой контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие. В преддверии угольных и нефтяных санкций в последние месяцы из России было вывезено меньше угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ», — говорится в сообщении.

Напомним, в пятом пакете санкций был включен запрет на доступ в европейские порты для российских судов включен в пятый пакет антироссийских санкций. До этого некоторые компании прервали сотрудничество с Россией. В частности, оператор порта Гамбург объявил об остановке обработки грузов в российские порты, а затем крупнейший контейнерный перевозчик Maersk заявил о фактическом прекращении работы в России.