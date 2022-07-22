Власти хотят разрешить торговым сетям передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности

«По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год. Этот вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС, так как этот вид операций нужно освободить от НДС», — указали в министерстве.

В Минпромторге отметили, что сейчас торговым сетям не выгодно из-за налогов передавать продукты на благотворительность: проще списать товары и утилизировать их.

Инициативу фудшеринга поддерживают и в Минэкономразвития. По данным ведомства, в России ежегодно образуется более 17 млн т пищевых отходов, которые угрожают окружающей среде.

Помимо гуманитарной стороны вопроса, утилизация большого количества пищевых отходов угрожает окружающей среде, а в России ежегодно образуется более 17 млн тонн таких отходов. Там считают, что помимо социальной стороны вопроса инициатива также полезна с экологической точки зрения.