Россия добавила в список недружественных государств еще пять стран

В перечень включили Грецию, Данию, Словакию, Хорватию и Словению. Последним двум странам запретили нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения в РФ.

Распоряжение предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран нанимать на работу в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.

Помимо этого, в документе указано, со сколькими людьми дипмиссии недружественных стран могут заключать трудовые отношения. Греция может нанимать 34 человека, Дания — 20, за Словакия — 16.

Сейчас в перечень недружественных стран входят Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства—члены Европейского Союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.