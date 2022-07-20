Готовь сани летом: в Петербурге резко вырос спрос на зимние товары

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на онлайн-ретейлер Wildberries, с 17 июня по 17 июля снегоуборочные машины покупали в 11 раз чаще, по сравнению с прошлым годом, санки — более чем в пять раз чаще, продажи искусственных новогодних елей подскочили почти в четыре раза.

«С 17 июня по 17 июля 2022 г. продажи искусственных новогодних елок и пихт выросли в 3,8 раза год к году. Спрос на шубы вырос в 2,4 раза год к году», — говорится в исследовании онлайн-ретейлера.

Горные лыжи, сноуборды и соответствующее снаряжение за тот же период покупали на чаще 91%, а коньки — на 177%. Дачники и жители загородных домов стали заранее покупать снегокаты (+82%), а спрос на снегоуборочные машины взлетел в 11 раз по сравнению с прошлым годом. Эксперты предполагают, что повышенный спрос на «несезонные» товары связан с тем, что летом товары для зимнего периода продают с большими скидками.