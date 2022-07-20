Фестиваль «Антон тут рядом» возвращается в Петербург после двухлетнего перерыва

«Мы рядом на новой площадке — невероятной крыше Roof Place, с могучим лайн-апом и двумя музыкальными сценами. С маркетом, лекциями, барами, видом на августовский залив и тысячей единомышленников. Важно быть рядом, важно видеть друг друга, важно танцевать», — поделились в фонде.

Пока имена артистов не раскрываются, однако организаторы пообещали рассказывать про программу в ближайшем будущем.

Уже сейчас можно купить билеты на фестиваль. Цена первых early bird — 800 рублей. Следующая партия, которая появится после объявления артистов, будет стоить дороже. Все собранные средства с продажи билетов пойдут на работу благотворительного фонда «Антон тут рядом»: помощь аутичным детям, взрослым, их родителям и специалистам.

Фестиваль «Антон тут рядом» пройдет 24 августа в пространстве Roof Place на Кожевенной линии, 30. Билеты можно приобрести по ссылке.