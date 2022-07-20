Каждый 8-й россиянин считает неправильный выбор профессии своей главной карьерной ошибкой

Как следует из результатов опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», 13% россиян своей главной карьерной ошибкой считают неправильный выбор профессии и сферы деятельности. 8% сожалеют об увольнении с хорошего места работы. 7% респондентов уверены, что ошиблись еще на этапе выбора специальности для обучения.

На карьере 6% россиян пагубно сказались неоконченное образование или нежелание учиться, у 5% — работа на бесперспективном месте в течение нескольких лет.

По 4% россиян главной ошибкой в карьере назвали доверие коллегам или работодателям и свои личные качества: низкую самооценку, склонность к сомнениям и боязни. По 2% жалеют об упущенных возможностях развития и отказе от работы в другом городе. Еще по 1% респондентов ошибкой назвали ступление в брак и работу с родственниками.

Среди других карьерных ошибок россияне указывают частую смену мест работы, длительный перерыв в занятости, незнание иностранного языка, заключение целевого договора на обучение в вузе, позднюю профориентацию, дауншифтинг, переезд и трудоголизм. 23% опрошенных утверждают, что не совершали карьерных ошибок.

«Мужчины чаще жалеют о выборе не той профессии в вузе или колледже. Женщины же чаще винят в карьерных промахах низкую самооценку, страх и сомнения», — резюмировали аналитики.