Жителям Кабардино-Балкарии, Алтая и других нацреспублик намерены доплачивать за переезд в федеральные центры

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на Минтруд, новая мера «направлена на стимулирование внутренней трудовой миграции молодежи из трудоизбыточных субъектов в трудонедостаточные и обеспечение потребности импортозамещающих предприятий».

«Центральный и Южный федеральные округа являются территориями естественного притяжения [трудовых потоков]», — уточняют авторы проекта постановления, поясняя, что поддерживать переезд в ЦФО и ЮФО «нецелесообразно».

К трудоизбыточным регионам предлагают отнести Дагестан, Ингушетию, Алтай, Тыву, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Чечню. Там зафиксирован самый высокий уровень безработицы за январь-март 2022 года: более 9%, хотя в среднем по России этот показатель достигает 4,5%. Людям из этих регионов предлагают переезжать в ряд трудонедостаточных субъектов на Северо-Западе, Урале, Дальнем Востоке и Сибири: от Ленинградской до Магаданской области.

По данным Роструда, в 2022 году 14 159 человек до 35 лет, зарегистрированных как безработные, «изъявили желание осуществлять трудовую деятельность за пределами региона постоянного проживания». Прошлом году на переезд согласились около 46 600 человек. «То есть вариант трудоустройства в другой местности молодежью рассматривается и востребован», — сказано в пояснительной записке.

Выплату будут выдавать после заключения договора о трудоустройстве. «Цели, на которые гражданином могут быть потрачены предоставленные выплаты, определяются в договоре», — отмечается в проекте постановления. «Подъемные» будут выплачивать в два этапа: 42 800 рублей — в течение месяца после подачи заявления в центр занятости, 74 000 рублей — через полгода со дня подачи заявления.