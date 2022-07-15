В России могут ввести запрет на въезд грузовиков из стран Евросоюза

«Все документы находятся на межведомственном согласовании. В целом ведомства не возражают против введения ответных санкций в отношении европейских перевозчиков. Проект указа президента и ряд других нормативных актов Минтранс представит в правительство до 1 августа», — приводит «Интерфакс» слова источника, знакомого с подготовкой документов.

Другоий источник издания заявил, что в настоящее время Минсельхоз и Минпромторг готовят списки товаров, перевозка которых не будет подпадать под ограничение. В министерствах, а также Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, которая ранее просила правительство ввести ограничения на въезд грузового транспорта с территории ЕС, информацию не прокомментировали.

Напомним, в апреле вступил в силу запрет на перевозку грузов по территории Европейского союза, в том числе транзитом, любыми предприятиям автомобильного транспорта, учрежденными в России и Беларуси. Данные меры не касаются порожних фур с российскими и белорусскими регистрационными номерами. Также ограничения не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений и автодорожное сообщение для гуманитарных целей.