Маркетплейсы обяжут предоставлять заявления о безопасности зарубежных товаров

Совет Евразийской экономической комиссии планирует утвердить новую инициативу для маркетплейсов. Согласно ей, площадки обяжут предоставлять доказательства о безопасности на импортные товары, в первую очередь для детских предметов и игрушек, сообщает Forbes со ссылкой на документ комиссии.
Согласно инициативе на территории стран ЕЭК (включает представителей России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии) введут временный порядок для товаров «внешней электронной торговли»: они должны будут соответствовать техническому регламенту Таможенного союза.
Основной идеей проекта состоит в том, чтобы продукты, которые вводят в обращение в Китае, США и других странах, соответствовала требованиям безопасности, принятым в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Составление документом о безопасности продукции возложат на иностранного продавца. Заявление должно быть в электронном виде на основании «доказательственных материалов», которые должны содержать информацию о всех характеристиках и соответствовать техрегламентам Таможенного союза.
Каждая страна должна будет подготовить конкретный перечень товаров, для которых требуется заявление о безопасности. Скорее всего, речь идет о товарах для детей и игрушках, отмечает Forbes.
В Минпромторге предполагают, что обязательная сертификация о безопасности на ряд товаров приведет к росту их стоимости, а также к отказу многих предпринимателей поставлять такую продукцию в Россию из-за единичности таких посылок.
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