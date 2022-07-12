Маркетплейсы обяжут предоставлять заявления о безопасности зарубежных товаров

Согласно инициативе на территории стран ЕЭК (включает представителей России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии) введут временный порядок для товаров «внешней электронной торговли»: они должны будут соответствовать техническому регламенту Таможенного союза.

Основной идеей проекта состоит в том, чтобы продукты, которые вводят в обращение в Китае, США и других странах, соответствовала требованиям безопасности, принятым в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Составление документом о безопасности продукции возложат на иностранного продавца. Заявление должно быть в электронном виде на основании «доказательственных материалов», которые должны содержать информацию о всех характеристиках и соответствовать техрегламентам Таможенного союза.

Каждая страна должна будет подготовить конкретный перечень товаров, для которых требуется заявление о безопасности. Скорее всего, речь идет о товарах для детей и игрушках, отмечает Forbes.

В Минпромторге предполагают, что обязательная сертификация о безопасности на ряд товаров приведет к росту их стоимости, а также к отказу многих предпринимателей поставлять такую продукцию в Россию из-за единичности таких посылок.