Цифра дня: российские женщины зарабатывают в 1,5 раза меньше мужчин

Как сообщает Forbes со ссылкой на исследование FinExpertiza, самую большую разницу в зарплате зафиксировали на Дальнем Востоке и в Сибири, где развита тяжелая индустрия, «мужские профессии» и распространена работа вахтой. К примеру, в Камчатском крае доходы женщин составляют 54,7% от мужских.

Меньше всего разрыв зарплат у женщин и мужчин на Северном Кавказе и в других регионах с высокой долей бюджетного сектора: в Ингушетии (зарплаты женщин составляют 93,8% от мужских), Республике Алтай (91,5%), Кабардино-Балкарии (87,3%). Отмечается, что в Москве зарплата женщин составляет 81,7% от мужских.

Также зарплаты мужчин опережают женские заработки во всех крупных отраслях. Самая большая разница отмечается в сфере культуры, спорта и развлечений (заработки женщин составляют 59,8% от мужских), в области информации и связи (64,4%), в научной и технической деятельности (68,3%). Меньше всего различие в зарплатах в строительной сфере, энергетике, ЖКХ и образовании.

Помимо этого, разница в доходах значительно выше среди высококвалифицированных специалистов и руководителей значительно, чем у работников низкой квалификации. К примеру, зарплата женщин на руководящих должностях составляет всего 69,2% от мужской.