Суд впервые оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей

Корпорацию признали виновной в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП (нарушение законодательства в области персональных данных). Как отмечает агентство, это первый штраф Apple по данной статье.

На прошлом заседании представители компании заявляли, что не несут ответственности за сбор данных в России. Этим занимается другая компания — Apple Distribution. Роскомнадзор утверждает, несмотря на то что Apple Inc. делегировала Apple Distribution обработку персональных данных, именно на ней лежит ответственность за сбор данных российских пользователей.

Согласно закону о персональных данных, компании, в том числе и зарубежные, обязаны хранить данные россиян только на территории страны. Собирать и хранить ее за рубежом они не имеют права.