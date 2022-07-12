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Суд впервые оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей

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Мировой суд Таганского района Москвы впервые оштрафовал американскую компанию Apple Inc. на 2 миллиона рублей. Причиной послужил отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ, сообщает ТАСС.

r.classen / Shutterstock.com

Корпорацию признали виновной в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП (нарушение законодательства в области персональных данных). Как отмечает агентство, это первый штраф Apple по данной статье.

На прошлом заседании представители компании заявляли, что не несут ответственности за сбор данных в России. Этим занимается другая компания — Apple Distribution. Роскомнадзор утверждает, несмотря на то что Apple Inc. делегировала Apple Distribution обработку персональных данных, именно на ней лежит ответственность за сбор данных российских пользователей.

Согласно закону о персональных данных, компании, в том числе и зарубежные, обязаны хранить данные россиян только на территории страны. Собирать и хранить ее за рубежом они не имеют права.

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